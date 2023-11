Colori del Natale a quota undici. Pronti a partire

A Comacchio – dal 26 novembre al 31 dicembre –

I Colori del Natale celebra la sua 11ª edizione, ponendosi come appuntamento oramai tradizionale per il natale. La struttura della rassegna ripropone gli elementi che ne hanno decretato il successo negli anni, ossia Natale nella Bottega di Geppetto (vero e proprio teatrino stabile dei burattini allestito in maniera permanente nei giorni di festa nell’Antica Pescheria presso i Trepponti), Le anteprime (che andranno in scena alla Sala Polivalente) e Il Natale in piazza, serie di spettacoli itineranti nel centro di Comacchio a partire dalle 15.30. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, adatti a un pubblico dai 3 anni in su, particolarmente indicati per ragazzi e famiglie ma di certo interesse per lo spettatore di tutte le età. Tornano i tradizionali appuntamenti nell’Antica Pescheria e in tante altre location di Comacchio, con burattini, marionette e artisti di strada pronti a rallegrare il Natale dei più piccoli e delle loro famiglie. Con Fagiolino e Sganapino ci saranno tanti altri amici provenienti da tutta Italia, che non vedono l’ora di portare tutta la loro energia per i pomeriggi di piccoli e adulti nei giorni di festa, con un ricco programma di eventi, come sempre a ingresso gratuito.

Domenica 26 novembre, alle 16, ingresso libero Sogni di sapone Che due… bolle! Nella Sala Polivalente.