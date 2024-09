Colori e melodie tra le navate. Il Medioevo risuona in chiave jazz

Hanno preso avvio mercoledì nella Basilica di San Giorgio fuori le Mura, a Ferrara, i festeggiamenti in onore della Madonna del salice, patrona dell’antico Borgo.

La mostra di don Lino Costa e Giuseppe Parisi. Nell’ex chiostro olivetano sono state inaugurate le mostre pittoriche di don Lino Costa e Giuseppe Parisi. Le esposizioni eperte fino all’8 settembre dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. La mostra, organizzata da mons. Massimo Manservigi, vede esposte le opere di don Lino Costa, pittore di matrice figurativa attento alle circostanze della vita che rappresenta con un taglio espressionista, con rimandi a Guttuso e Morandi. Notevoli i suoi volti di uomini mediorientali colti in momenti di vita e di realtà. L’altro pittore, Giuseppe Parisi, è un “giocoliere” del colore, con rimandi astratti e surrealisti, di incantamenti provvisori che inserisce nelle sue opere. Nelle sue tele, richiami a Klee, Mondrian, Kandinsky e Gianni Pisani.

Concerto dell’ars antiqua world jazz ensemble per la comunità di Salvatonica. Il 17 settembre alle 21 nel chiostro di San Giorgio, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, Over Studio Recording di Cento e con la regia audio di Angelo Paracchini, si terrà un concerto del gruppo Ars Antiqua World Jazz Ensemble, il primo dopo il concorso internazionale Folkest di S. Daniele del Friuli dove il gruppo e stato premiato per il migliore brano originale in lingua friulana, risultando terzo classificato su un centinaio di proposte. Il concerto sarà gratuito ma è richiesta la generosità dei presenti con una offerta per il ripristino della sede della comunità di Salvatonica, guidata da don Giorgio Lazzarato, che ha avuto recentemente ingenti danni a causa di un incendio. Questo evento sarà anche dedicato alla memoria di Roberto Sgarbi, stimato medico di base a Pontelagoscuro, mancato improvvisamente lo scorso 6 maggio scorso a 68 anni. Ars Antiqua World Jazz Ensemble esplora in modo attuale e rivisitato le musiche e i testi poetici del basso medioevo, dalle cantigas di S. Maria tratte dalla raccolta del 1200 di re Alfonso il saggio di Spagna, a musiche della tradizione arabo-andalusa (ebraico-sefardite) e musiche originali su testi del poeta Jacopo da Lentini, predecessore di Dante e notaio presso la corte di Federico II di Svevia.

Gli altri appuntamenti a San Giorgio. ð 342-1897127.