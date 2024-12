Colpisce due auto e fugge a fari spenti. Indagini in corso

Passa, scassa due auto parcheggiate e fugge a fari spenti. E’ successo domenica sera, tra le 20.30 e le 21, in viale Repubblica a Bondeno, a ben due auto parcheggiate di fronte al ristorante ‘Caffè del Ricordo’. I danni sono ingenti. In una addirittura è stata completamente danneggiata la fiancata a lato passeggero. Chi era al volante, accortosi del danno, ha spento i fari della macchini, per tentare di dileguarsi inosservato ed è fuggito. Ma ci sono occhi elettronici che vigilano. Alcune settimane fa, qualcuno, aveva fatto un gesto simile ma è stato individuato addirittura solo due ore dopo pagando non solo i danni ma anche le conseguenze legali che prevede il codice della strada. I due proprietari delle auto danneggiate infatti, ieri mattina, hanno presentato regolare denuncia alla stazione dei Carabinieri. Claudia Fortini