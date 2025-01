Con il Carpi c’è in gioco un pezzo di salvezza

È il momento più delicato della stagione per il Carpi, che aveva trascorso il Natale in zona playoff – era nono in classifica – e ora si ritrova con sole due lunghezze di vantaggio su Pontedera e Spal che condividono la penultima posizione. All’interno del club biancorosso nessuno si era illuso di poter centrare la salvezza facilmente, del resto un anno fa il Carpi giocava in serie D e nel corso dell’estate era chiaro a tutti che conservare la categoria – in maniera particolare nel girone B – sarebbe stata un’impresa. Nessun dramma quindi in casa Carpi, ma dopo quattro partite di fila senza reti all’attivo e con soli due punti in saccoccia si avverte la necessità di cambiare marcia prima possibile. Una sconfitta casalinga contro la Spal, con conseguente sorpasso, sarebbe infatti una mazzata per la squadra di Serpini che finora ha sempre galleggiato nella pancia della graduatoria. A Carpi tra l’altro la gara con i biancazzurri è particolarmente attesa sotto tanti punti di vista. Gli ex di turno si sprecano, inoltre per i tifosi carpigiani è di gran lunga la partita a cui tengono di più in questo campionato. A questo proposito, la società di casa ha indetto la ‘Giornata Biancorossa’, non compresa nell’abbonamento sottoscritto a inizio stagione, con la certezza che comunque nessun supporter del Carpi rinuncerà a seguire l’incontro con la Spal. Nel 4-3-1-2 di mister Serpini si può ipotizzare una linea difensiva a quattro con Cecotti, Zagnoni, Panelli e Calanca davanti a Sorzi. A centrocampo è scontato il rientro di Contiliano, affiancato da Puletto e Figoli. Cortesi dovrebbe agire alle spalle delle punte Saporetti e Gerbi. A meno che Cortesi non venga schierato in attacco al posto di Saporetti: in questo caso sarebbe Puletto a giostrare tra le linee. Nel frattempo, per dirigere l’incontro dello stadio Cabassi è stato designato Erminio Cerbasi della sezione di Arezzo. Il fischietto toscano sarà coadiuvato dagli assistenti Davide Fedele di Lecce e Ilario Montanelli di Lecco, e dal quarto ufficiale Francesco Martini di Valdarno. L’arbitro Cerbasi ha già incrociato due volte i biancazzurri, entrambe la scorsa stagione: Gubbio-Spal 0-0 e Spal-Pineto 2-0. s.m.