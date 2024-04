Concerti e figuranti in costume. In chiesa torna il canto gregoriano

Tempo di concerti a Terre del Reno, in questi due week end che stanno portando il piacere dell’ascolto della musica antica. Nel tardo pomeriggio di domenica, infatti, in chiesa a Sant’Agostino ha preso vita il XV concerto e Masterclass di Tromba Barocca "Terre del Reno" al quale hanno preso parte anche figuranti in costume d’epoca. Un evento che ha visto coinvolto il Conservatorio Frescobaldi di Ferrara, l’ensemble di trombe e timpani barocchi, il coro polifonico Santo Spirito di Ferrara nonché prestigiosi docenti e concertatori. Il tutto, patrocinato da Comune, Maderna Lettimi, Regione, Parrocchia di Sant’Agostino, Avis di Terre del Reno, le pro loco di Sant’Agostino e San Carlo, Centro sociale Ancescao di Sant’Agostino.

Domenica 28 alle 18, sempre in chiesa parrocchiale di S.Agostino, invece, ci sarà un altro concerto che stavolta avrà come motivo guida il canto gregoriano, e vedrà come protagonisti la schola gregoriana ‘Ecce’ guidata da Luca Buzzavi, e Wladimir matesic all’organo.

Il concerto è inserito nella rassegna ‘Ferrara organistica’ del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara e vede la collaborazione della parrocchia di S.Agostino, che ha sottoscritto una importante convenzione col conservatorio per la diffusione della musica sacra e organistica, oltre al patrocinio del Comune di Terre del Reno.

