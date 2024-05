"Io giuro", i ragazzi di ’Fragile’ vanno in scena per Sofia

Oggi, inizio alle 17.30, il gruppo ‘Fragile’ della Palestra Ginnastica Ferrara Asd torna a teatro con "Io giuro", spettacolo motorio artistico-espressivo, scritto e diretto da Cinzia Cervi, Beatrice Ferrari e Sofia Maccagnani, che trasforma il corpo dei nostri ragazzi con disabilità intellettiva e relazionale in strumento artistico.

Il palco sarà quello della Sala Estense di piazza Municipale (apertura delle porte alle 17). Uno dei simboli di questo spettacolo è il velo che separa i ragazzi di Fragile dal resto del mondo, uno strato sottile che, però, a volte sembra impenetrabile. È fatto di una tela sulla quale i tecnici-educatori vanno a lavorare, cercando di abbatterlo ogni giorno, per trasformarlo in sogni, certezze, carezze. Questa volta è stato trasformato in sporte sulle quali è impresso il manifesto di Fragile "perché la fragilità è potenza e la forza è niente". Sporte che metaforicamente contengono il bagaglio di esperienze ed emozioni che ha portato alla realizzazione di questo spettacolo be che potete trovare oggi all’ingresso della Sala Estense. L’ingresso ad offerta libera, in favore di ’Oltre le Nuvole’ per raccogliere fondi a supporto del percorso di apprendimento motorio di Sofia. Nel mondo esistono tra le 7000 e 8000 malattie rare conosciute, solo nel 5% dei casi è disponibile una cura e i tempi della diagnosi sono ancora molto lunghi (in media 4/5 anni), per questo è importante creare consapevolezza del problema anche attraverso eventi di sensibilizzazione. In Italia si stima che siano circa un milione e 200 mila le persone con una malattia rara. La Palestra Ginnastica Ferrara è impegnata, con attività motorie adattate, ad aiutare chi deve convivere con una di queste malattie. Ora, nello specifico, si sta occupando di Sofia, una bambina di 9 anni affetta dalla sindrome di Aicardi-Goutières, un’encefalopatia subacuta ereditaria della quale sono finora sono stati descritti poche centinaia di casi al mondo.

Con la Pgf, Sofia ha intrapreso un percorso di educazione motoria che l’ha portata prima dalla sedia a rotelle alla posizione eretta e ora alla deambulazione: un percorso di apprendimento motorio nel quale proviamo, passo dopo passo, di migliorare sempre più le sue capacità coordinative. Per maggiori informazioni info@pgf-fe.com – Per chi non sarà presente è possibile effettuare una donazione anche tramite bonifico, alle seguenti coordinate: Oltre le nuvole Odv, Iban IT54S0707213001000000419983, causale erogazione liberale per Sofia.