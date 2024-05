Corto circuito in cucina. Rogo al bagno Bologna

Nella notte di ieri, un incendio si è sviluppato all’interno del Bagno trattoria Bologna di Porto Garibaldi. Ad innescarlo sarebbe stato un corto circuito con le fiamme che hanno intaccato il retro del locale che ospita la cucina e la zona di refrigerazione, causando inevitabilmente danni. Il rogo è divampato attorno alle 3 di notte. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Una brutta sorpresa per i titolari che già dalla mattinata di ieri si sono messi all’opera per ripulire dalla fuliggine, effettuare una conta dei danni e sistemare per riaprire prima possibile.