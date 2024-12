Concerto di beneficenza al Teatro Comunale di Ferrara per progetti sociali

Con un viaggio nella storia della Rai, è stato un successo il concerto di beneficenza organizzato per il 16° anno dal Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico al Teatro Comunale di Ferrara.

Un momento di musica organizzato dal Coa per poter raccogliere fondi da destinare al territorio, scegliendo due progetti. La generosità del pubblico e degli sponsor raccolti dal Coa andrà alla Fondazione Dalla Terra alla Luna di Ferrara per la realizzazione della prima fattoria sociale per persone con autismo e all’associazione Il Nodo che promuove il sistema simbolico della Comunicazione Aumentativa Alternativa come forma comunicativa diversa e inclusiva.

Un concerto che ha visto sul palco la Fanfara dell’Aeronautica Militare diretta dal Maestro Antonio Macciomei, la presentazione affidata al Tenente Colonnello Daniele Mocio, volto noto delle previsioni meteo Rai e di Uno Mattina con la conduttrice Rai Benedetta Rinaldi e la partecipazione dei Piccoli Cantori di San Francesco e dall’associazione Scuola di Musica Moderna le voci di Valentina Piccinini, Erika Corradi e Sandro Ammassari che hanno fatto viaggiare tra Carosello, lo Zecchino d’oro, i programmi di informazione, sportivi e intrattenimento come il mitico Musichiere o Sanremo senza dimenticarsi delle sigle della Carrà o le gemelle Kessler e omaggi a Mina, Carosone, Renzo Arbore e il gran finale con l’Inno d’Italia cantato da tutto il teatro.

"Per dare vita a questa iniziativa serve energia, determinazione, nuove idee e anche sacrifici, che si sommano al nostro lavoro quotidiano – ha detto il Generale Luca Maineri al comando del Coa – penso che la fonte di energia a cui tutto il personale attinge è la soddisfazione e la sensazione di calore che si ha quando si aiuta qualcuno, che è lo scopo di questo evento divenuto un catalizzatore della città, in grado di avvicinare le istituzioni, teatro, Avis che è il nostro partner storico che gestisce la raccolta fondi. L’aiuto agli altri è nel Dna dell’Aeronautica e anche questo evento va in quest’ottica".

Laura Guerra