Concorsi letterari e artistici promossi dall’amministrazione

Anche per il 2025, il Comune ha da subito chiarito la propria intenzione di promuovere e sostenere direttamente i concorsi letterari e artistici del territorio. In particolare, attraverso un’apposita delibera di giunta, l’Ente ha ribadito la volontà di collaborare all’annuale concorso letterario indetto dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso, al concorso letterario “Piero Breveglieri” promosso dall’omonima famiglia, e al concorso artistico “Vinci la Copertina”, realizzato interamente dal Comune con la collaborazione del maestro Gianni Cestari.

"Si tratta di una delle tante azioni che mettiamo in campo per incentivare e diffondere la cultura sul territorio – spiega l’assessore competente, Francesca Aria Poltronieri (nella foto) –. Nella fattispecie, ogni anno attraverso un’apposita commissione assegniamo il premio “Città di Bondeno” da 150 euro a ciascuno dei due elaborati ritenuti meritevoli del concorso letterario della Casa Operaia, uno per la sezione prosa e uno per la poesia. Supportiamo in maniera convinta anche il concorso alla memoria di Piero Breveglieri, conferendo un premio speciale pari a 50 euro a ognuno dei quattro elaborati ritenuti di particolare pregio nelle altrettante categorie anagrafiche".