Concorso di racconti per adulti e bambini

Prende il via la quinta edizione del concorso di racconti alla memoria di Piero Breveglieri, organizzato dalla famiglia del ragazzo prematuramente scomparso in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune. Tema del nuovo concorso è “Il viaggio: la meraviglia della scoperta e il piacere del ritorno”. I partecipanti, divisi nelle quattro sezioni “bambini” (fino ai 10 anni), “ragazzi” (dagli 11 ai 15), “giovani” (dai 16 ai 20) e “adulti” (a partire dai 21), dovranno presentare un racconto breve inedito incentrato sul tema proposto. Gli elaborati dovranno avere una lunghezza massima di duemila parole ed essere presentati in duplice copia, una anonima e una con le generalità dell’autore, e dovranno essere recapitati presso via XX Settembre, 58 (abitazione) oppure via mail scrivendo all’indirizzo concorso.pierobreveglieri@gmail.com. La scadenza per la presentazione dei racconti brevi inediti coincide con la fine dell’anno: martedì 31 dicembre 2024. La famiglia Breveglieri, attraverso una giuria competente, decreterà i vincitori del concorso, mentre il Comune assegnerà per ciascuna categoria un ulteriore premio speciale denominato “Città di Bondeno”. Per informazioni: 347 273 2350.