Concorso ’Vetrine di Natale’ di Ascom e Comune. Vince ’Bazar del Mundo’ seguito dal bar ’Brillo’

È arrivato il momento più atteso per i commercianti di Poggio Renatico ieri ci sono state le premiazioni per il tradizionale concorso delle Vetrine di Natale - undicesima edizione - promosso dal Comune di Poggio Renatico in collaborazione con Confcommercio Ferrara. Il concorso si è tenuto dall’8 dicembre all’8 gennaio coinvolgendo una ventina di attività di prossimità tra Poggio e frazioni. Al gradino più alto del podio l’agenzia viaggi “Bazar del Mundo”, seguito dal bar “Brillo Parlante”. Infine terzo classificato il negozio specializzato per alimenti ed accessori per animali, piante e fiori “Il Nostro Regno”.