Confagricoltura e sociale. Dono dei pensionati all’Ado

Non si ferma l’attenzione al sociale da parte dell’Associazione dei Pensionati di Confagricoltura Ferrara. Lo ha richiamato ieri Carlo Sivieri, presidente provinciale dell’associazione che tutela gli associati sul fronte sindacale, organizzativo e dei servizi alla persona, annunciando l’avvenuta donazione alla Fondazione Ado (Assistenza Domiciliare Oncologica) di 1.120 euro. "L’assistenza ai malati talvolta anche terminali fornita dall’Ado – ricorda Sivieri – è un servizio svolto nell’ambito del volontariato organizzato e del terzo settore rilevantissimo per le nostre comunità e sono molto soddisfatto che sia già la quarta occasione, per Anpa Ferrara, di poter dare il proprio contributo ad Ado, grazie alla raccolta fondi derivata dal cinque per mille. Con questa siamo già ad oltre 20mila euro donati negli ultimi anni".

Il progetto, promosso dall’organizzazione non lucrativa di utilità sociale ‘Senior – L’età della saggezza’ collegata ai pensionati di Confagricoltura, fa parte di una serie d’interventi che hanno riguardato in passato anche la popolazione giovanile, in un’ottica di rapporto intergenerazionale con quella più anziana: dalla donazione dei defibrillatori alle scuole secondarie di secondo grado o a società sportive, comprese le coperture dei costi per un congruo numero di persone da formare per l’utilizzo dell’apparecchiatura e per le manovre salvavita, fino all’assistenza a persone svantaggiate.

"Mi preme ringraziare – conclude Sivieri – tutti coloro che hanno destinato il cinque per mille alla nostra onlus contribuendo a sostenere i nostri progetti. Ogni contribuente, associato o meno a Confagricoltura, potrà scegliere di aderire alla sottoscrizione del cinque per mille di Anpa Ferrara".