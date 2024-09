Consiglio comunale, si cambia. Domani l’ingresso di Orlandini

CENTO

Domani alle 18.30 ci sarà la seduta del consiglio comunale e tra i diversi argomenti all’ordine del giorno, c’è anche la surroga del consigliere comunale dimissionario Fabrizio Toselli (foto a sinistra). Poi le comunicazioni del sindaco, le modifiche nelle commissioni consigliari a seguito di surrogazione. Tra i punti, anche integrazione ai componenti della Commissione consiliare speciale temporanea per la salvaguardia del Pronto Soccorso dell’ospedale di Cento.

"Nell’ultimo anno a causa di impegni personali e politici, ovvero la nomina a segretario provinciale di Ferrara di Forza Italia, ho avuto difficoltà a presenziare ai consigli comunali di Cento – aveva detto Toselli - Da qui la decisione di dimettermi come consigliere e lasciare il posto a chi avrà l’opportunità di presenziare con costanza. Il mio impegno per Cento e il suo territorio non verrà meno per il ruolo politico che ricopro". Con Toselli che esce, ad entrare è una figura conosciuta ma anche storica ormai dei banchi del consiglio comunale. Si tratta di Adriano Orlandini (foto a destra) che di mandati da consigliere ne ha già fatti e si appresta al tris. "Dopo il 1988 e il 2006, ora nel 2024 scrive - a 77 anni per la terza volta torno ad essere consigliere del comune di Cento. Un grazie di cuore ai miei elettori". Uomo di cultura, ingegnere meccanico, Cavaliere della Repubblica, Orlandini aveva già ricoperto anche la carica di Presidente del Consiglio Comunale di Cento ma anche di Presidente della Fondazione Patrimonio degli Studi di Cento. Da lunedì sarà dunque nuovamente presente sule sedie comunali dalla parte della minoranza e all’interno del gruppo misto.

l.g.