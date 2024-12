"Contro il monopattino, battaglia ideologica"

"La micromobilità in sharing è una scelta assolutamente vincente entrata ormai a far parte della quotidianità di moltissimi italiani come soluzione complementare al trasporto pubblico e alternativa all’auto privata", dice Vittorio Gattari, responsabile relazioni istituzionali Dott. Un sondaggio condotto tra gli utenti Dott rivela che il 60% dei ferraresi utilizza il servizio per spostamenti quotidiani di lavoro e studio e il 55% lo combina con il trasporto pubblico. "Questi dati sono una testimonianza tangibile dell’apprezzamento che i cittadini hanno espresso per la qualità dell’offerta di Dott, basata su un servizio multimodale, integrato nel tessuto socio-economico cittadino e totalmente sostenibile". Dal 2021 sono stati percorsi oltre 1,7 milioni di km green, con un risparmio di 180 tonnellate di Co2. L’utente tipo a Ferrara è principalmente residente (70%) anche se vi è una buona quota di pendolari provenienti dalla provincia (20%) e turisti (10%), di età compresa tra i 18 e i 36 anni (61%) a cui seguono gli over 46 anni (24%). "Il nuovo Codice della Strada? Crediamo che varie misure, come l’obbligo di indossare il casco, ma anche l’obbligo assicurativo Rc auto (che è in contrasto con una sentenza europea), siano inapplicabili, figlie dell’ideologia invece che dei dati, che dimostrano come lo sharing abbia già raggiunto un tasso di incidentalità bassissimo, zero vittime negli ultimi due anni".