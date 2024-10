Controlli dei carabinieri, cinque persone denunciate

Continuano, con incessante periodicità, i controlli dei carabinieri della compagnia di Portomaggiore. L’ultimo è quello di ieri, in cui i militari portuensi, supportati dai colleghi del comando provinciale, del Nucleo Ispettorato del lavoro (N.I.L.) di Ferrara e del Nucleo Carabinieri Forestali di Portomaggiore, hanno battuto a tappeto alcune aree dei comuni di Portomaggiore, Voghiera e Masi Torello, passando al setaccio tre bar e i relativi avventori e controllando anche una decina di veicoli e una trentina persone, ritenuti di interesse operativo. Il bilancio dell’operazione è di 5 persone denunciate alla Procura per reati in materia di soggiorno degli stranieri, violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro e sulla detenzione delle armi.

In particolare, i militari hanno “pizzicato” un uomo di origini pakistane che se ne andava in giro con un bastone di legno da mezzo metro. Un imprenditore agricolo, invece – oltre a vedersi contestare una sanzione amministrativa da 600 euro per aver omesso il prescritto controllo periodico sul funzionamento dell’attrezzatura per l’applicazione di prodotti fitosanitari – si è visto sequestrare un fucile da caccia e oltre 150 cartucce, detenute illegalmente, mentre il gestore di un autolavaggio ha rimediato una segnalazione in Procura per diverse violazioni alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Infine, un diciassettenne è stato segnalato alla Prefettura di Ferrara perché sorpreso in possesso di una sigaretta artigianale, confezionata con hashish. I Carabinieri fanno sapere che i servizi straordinari di controllo nel territorio portuense continueranno nelle

prossime settimane.