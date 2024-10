Controlli nel locale, arrestato dai militari

Nella giornata di ieri i carabinieri della stazione di Bondeno hanno effettuato controlli nel centro cittadino. Tra gli avventori di un bar del centro, hanno identificato in particolare un quarantenne straniero. L’uomo con tutta tranquillità ha mostrato ai militari il suo passaporto ma non li ha convinti. Gli stessi si sono infatti insospettiti dal suo atteggiamento ed hanno deciso di effettuare ulteriori approfondimenti. Accompagnato in caserma e sottoposto a rilievi segnalatici, è emerso quindi che, con un alias peraltro molto simile al nome riportato sul documento di identità, era stato emesso nei suoi confronti un provvedimento di carcerazione dalla Procura della Repubblica di Bologna, dovendo l’uomo scontare una pena residua di 1 mese e 22 giorni di reclusione per reati in materia di stupefacenti commessi a Bologna nel 2018.

L’indagato è stato pertanto condotto dai Carabinieri presso la Casa Circondariale di Ferrara dove espierà la pena detentiva.