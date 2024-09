Controlli straordinari. Agenti e militari a Pontelagoscuro

In esecuzione del piano disposto dalla Prefettura di Ferrara, è scattato un nuovo intervento straordinario congiunto di tutte le forze di polizia ferraresi con l’obiettivo di potenziare l’attività di prevenzione e di contrasto alla criminalità. Il servizio di controllo, che ha interessato le aree situate nei pressi della località di Pontelagoscuro e zone limitrofe, ha visto impegnate pattuglie di agenti e militari della Questura, del Corpo di polizia locale ’Terre Estensi’, del comando provinciale dei carabinieri e del comando provinciale della Guardia di Finanza. Le attività sono state finalizzate a individuare situazioni di illegalità poste in essere nelle immediate adiacenze delle citate zone, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione di condotte legate ai reati di natura predatoria e di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso degli interventi sono stati effettuati tre posti di controllo e sono state controllate complessivamente 66 autovetture (ed è stata effettuata una sanzione per violazione del Codice della strada). Sono state, inoltre, controllate 91 persone, di cui sette di nazionalità straniera e dieci con precedenti di polizia. Nello svolgimento delle operazioni è stato inoltre denunciato un soggetto di nazionalità straniera, in quanto inottemperante agli obblighi imposti dal Questore di Ferrara.