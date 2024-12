Corsa campestre, tra sport e valori sani

Una giornata di sport, impegno e divertimento ha animato il campo di atletica dell’istituto Federico Bernagozzi, dove si è svolta la tanto attesa fase di istituto della corsa campestre. L’evento, che ha visto la partecipazione di un centinaio di studenti provenienti da tutte le classi dell’istituto e dell’istituto Rita Levi Montalcini, ha rappresentato un’importante occasione per celebrare i valori dello sport e della sana competizione. Durante la giornata, infatti, è stato evidente come l’elemento più importante non fosse solo il risultato finale, ma il percorso che ogni partecipante ha affrontato.