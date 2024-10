Corsi di arte per i ragazzi

Per i ragazzi da 11 a 14 anni fino al 17 dicembre, dalle 16.45 alle 18.30, in biblioteca, ci sono i laboratori creativi “Arte in azione”, stampa, collage e lettering, “Crea la tua hit”, dall’ascolto alla produzione musicale, “S-Lego”, animate lego in stopmotion. Al Teatro De Micheli poi torna l’“Arte di crescere”, per i bambini da 6 a 10 anni tutti i martedì fino al 25 marzo, dalle 17 alle 19, per i ragazzi da 11 a 14 anni tutti i lunedì dal 21 ottobre al 24 marzo, dalle 17 alle 19: i laboratori teatrali adottano il Cosquillas Theatre Methodology.