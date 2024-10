Così spariscono le barriere. Lungo l’arco delle mura, il percorso diventa smart

Con la commissione consiliare seconda e terza, nei giorni scorsi nella sala del consiglio del comunale, è stato avviato un percorso di conoscenza dei dieci progetti di rifunzionalizzazione dei luoghi della città compresi nella strategia Atuss Ferrara (Agenda Trasformativa Urbana per lo Sviluppo Sostenibile), denominata Look-Up!, finanziata con i fondi Pr Fesr- Fse+ 2021/27.

Due gli interventi illustrati: il nuovo percorso accessibile e ‘smart’ lungo l’arco delle antiche mura e la riqualificazione dei Baluardi di San Giorgio e dell’Amore. Look-Up! realizza un progetto di riqualificazione urbanistica da 10,5 milioni di euro, finanziato con fondi Pr Fesr – Fse+ 2021/27 e con il contributo del Comune, che intende cambiare il volto della città, restituendo un’identità ad alcuni luoghi che nei decenni l’hanno perduta. La chiusura dei progetti è prevista per dicembre 2026. Per i camminamenti accessibili sulle antiche mura "si tratta di una rifunzionalizzazione delle aree nella parte alta del percorso del sovramura di via Baluardi. L’obiettivo è quello di trasformare la parte alta delle mura ‘for all’, rendendole utilizzabili da tutti: un intervento necessario non solo per le persone con disabilità ma anche per gli anziani, per chi ha un passeggino, per i turisti. Sicurezza e accessibilità sono inoltre la sfida dare un’identità più forte a questo tratto di mura", aggiunge la Responsabile dei progetti strategici Alessia Pedrielli. Lo Studio Othe, guidato dall’architetto Piera Nobili, ha presentato il progetto di restauro di Open Wall volto a rendere accessibile il percorso sopra le mura Antiche nel tratto di via Baluardi. Il progetto Baluardi San Giorgio - dell’Amore è stato spiegato dai progettisti Massimo Partigiani e Ottavia Pirazzini di Mod architetti.