Da domani con Clara la raccolta porta a porta

Da domani a Ostellato saranno disponibili anche per gli utenti del Comune i sacchi Clara per la raccolta porta a porta. In accordo con l’amministrazione comunale, la distribuzione avverrà grazie alla disponibilità delle associazioni del territorio, che saranno pronti a consegnare il kit agli utenti presso una rete di punti dislocati sia nel capoluogo che nelle frazioni, con una gamma di giornate e fasce orarie mirate ad agevolare anche i lavoratori. Per ritirare il kit è necessario presentarsi con l’ultima fattura del servizio rifiuti.