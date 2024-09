Da un secolo dietro il bancone: "Montanari, la tradizione continua"

Erano in centinaia sul piazzale di fronte al negozio per un rifresco che ha diffuso profumi e sapori di valori genuini. Ieri pomeriggio la "Drogheria Salumeria Montanari di Carlo Alberto Montanari & C" di via Roma a Poggio Renatico, ha festeggiato il secolo di vita e l’ha fatto invitando tutti. Amici, clienti, autorità, giovani e famiglie hanno abbracciato il titolare Carlo Alberto Montanari, 93 e un’energia esemplare.

"Non ci penso proprio a ritirarmi in pensione – assicura – lavorerò sempre. Perché il contatto con i clienti mi mantiene giovane". E’ lui l’artista dei salumi ferraresi che produce nel laboratorio ed il ‘re’ della bottega che unisce tradizione e innovazione. Sono infatti le nipoti Maria Diletta e Francesca, che hanno studiato e fanno altri lavori, ad aver lanciato la bottega del nonno on line e a seguire le vendite grazie ad un sito internet molto curato: "Soprattutto a Natale – racconta Maria Diletta – i nostri tortellini arrivano in tutta Italia". Dalla bottega storica alle tavole apparecchiate nelle case, in cent’anni di genuinità e di sapori ferraresi che fanno incontrare le famiglie grazie alla Salumeria Montanari. Una festa che innalza i sapori tipici ferrarese ed emiliani e che coincide con l’avvicinarsi del debutto delle due specialità per eccellenza della salumeria ovvero la bondiola, che è l’insaccato distintivo della famiglia, prodotta da settembre a gennaio da una selezione di tagli di carne: "La mistura di spezie è segreta - ammette il titolare Carlo Alberto – e lo rende un insaccato unico, ricco, gentilmente speziato, più delicato della salama da sugo e diversa dal cotechino".

Ma c’è anche lei, la regina in assoluto dei sapori decisi e speziati ferraresi. E’ la Salama da Sugo uno dei più noti insaccati ferraresi che porta il marchio di famiglia: "Come per gli altri prodotti di nostra produzione – racconta Montanari - è frutto di una ricetta di oltre cent’anni". Ricette che la famiglia si tramanda di generazione in generazione e che restano uniche. Da Confcommercio è stata consegnata a Montanari una targa con inciso un "Grazie, per un secolo di esperienza, passione e professionalità". Una tradizione che continua diventando un esempio di resilienza.

Claudia Fortini