Dal fiume alla foce con il capitano. Alla scoperta del Delta segreto

Ultimo appuntamento a Pomposa con le tante sagre e incontri che nel mese scorso si sono svolti nel parco della millenaria abbazia. Ancora la bicicletta protagonista nel fine settimana con l’escursione nel Delta di una trentina di ciclisti, per il gemellaggio sulle due ruote fra Fermo e Codigoro, ricambiando l’incontro, la scorsa settimana, dei locali in terra marchigiana. Visita del territorio che si svolgerà anche domani mattina partendo da Pomposa alla scoperta dei luoghi che hanno fatto da sfondo ai film girati nel Delta codigorese a cura della sezione Fiab di Codigoro "Pedale Stanco" da sempre promotrice del turismo sulle due ruote.

Oggi, partenza alle 16,30 dalla Torre della Finanza di Volano, sull’imbarcazione condotta dal comandante Andrea Marandella, suggestiva escursione tra storia e natura. Si scende dal fiume Po sino alla foce per entrare nella Sacca di Goro, rimanendo affascinati dalla competenza storica di Marandella e dalla fauna che si vedrà alzarsi in volo dal canneto che costeggia i diversi canali. Domani sempre a Pomposa, dalle 10,30, si celebra "Il prodigio del riso" con l’inaugurazione dell’omonima mostra da parte del sindaco Alice Sabina Zanardi e di Mauro Tonello fautore di un’interessante proposta di coltivazione del cereale titolata "Il pesce amico del riso". Il progetto prevede la risipiscicoltura ovvero produrre riso e catturare pesce che immesso nelle risaie si nutre di larve di zanzara, tiene pulita la piantina del riso ed ossigena l’acqua. Nel contempo c’è una minor lavorazione del terreno sul quale insiste la risaia e non si dovrebbero effettuare arature ed, alla messa in asciutta delle risaie, ripopolare di fauna acquatica i canali del territorio. Sia la mattino che nel pomeriggio ultima apertura straordinaria del campanile di Pomposa per salire fino all’ottavo piano e godersi la meraviglia del paesaggio circostante. Spazio anche ai "giochi di una volta" proposti dall’associazione La Grande Sorella. A seguire apertura dello stand gastronomico, a cura del Gruppo Volontari di Mezzogoro, con un menù ovviamente a base di riso. Si continua con la trebbiatura del riso, la narrazione e spettacolo della storia del riso, cereale che è arrivato dall’Oriente assieme ai Cowboy del Delta e il Gruppo Artistico Mezzogoro. Provenienti da Porporana il coro delle mondine proporrà canti a tema. In chiusura, verso le 17, presso lo stand gastronomico, degustazione gratuita del risotto sempre a cura del Gruppo Volontari di Mezzogoro. Per tutto il giorno saranno offerti, gratuitamente, pop corn e arachidi.

Claudio Castagnoli