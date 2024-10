Dalla Romania, un’impresa rosa: "Così riapro i negozi storici"

Loredana Burlacu, 39 anni, viene dalla Romania. E’ arrivata nel nostro paese tanti anni fa, prima tappa il Veneto, poi Ravalle (Ferrara). Dal 2023 è cittadina italiana. "Sono qui per amore, mio marito è di Ravalle", racconta. E’ lei, grazie ad una bella dose di coraggio imprenditoriale, a tenere accese le luci delle botteghe storiche, quegli angoli tra mura, bancone e profumo di pane che stanno scomparendo. Lei li fa rivivere. Gli altri alzano bandiera bianca, lei subentra.

Perché ‘Casa e bottega’?

"Perché questo è lo spirito che voglio dare ai miei negozi, luoghi dove si va a fare la spesa, ma anche dove ci si trova, si fanno quattro chiacchiere. Punti di riferimento di paesi che si spopolano, dove cresce il numero d’anziani. Insomma voglio tenere vive queste tradizioni"

Pare che ci riesca molto bene. Prima a Ravalle, taglio del nastro 2018, ora Francolino.

"Ho cominciato proprio a Ravalle. Mio figlio aveve tre anni, cercavo lavoro. Chi gestiva l’attività era andato in pensione, mi sono fatta avanti io. La mia intenzione era quella di fare cinque ore al giorno, così avevo un po’ di tempo per la mia famiglia. Le cinque ore sono diventate una giornata. Devo ringraziare la gente di Ravalle che mi è stata vicino, mi hanno accolto, sono stati anche pazienti. Quando ho tagliato il nastro non sapevo nemmeno affettare un prosciutto. Ho imparato lavorando"

Adesso è lei che crea lavoro

"Sì, ho due dipendenti a Ravalle, ragazze che vivono nella frazione. Due dipendenti anche a Francolino, una è di lì,. L’altra di Vigarano Pieve"

Come è arrivata a Francolino?

"Siamo la terza gestione, si sono succedute al bancone due famiglie. Poi il minimarket ha chiuso"

E lei ha riaperto

"Sì, aperto e in un certo senso raddoppiato. Saremo qui dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 13, anche i pomeriggi dalle 17 alle 19 nelle giornata di mercoledì, giovedì e venerdì"

Fate servizio a domicilio?

"Diciamo che in questo momento facciamo la cortesia di portare la spesa a casa a due anziani, non riescono a muoversi. Poi vedremo se rendere il servizio più strutturato"

Noi chiudiamo, lei apre. Adesso si fermerà?

"Non ci penso proprio, ho già individuato una frazione dove non c’è più nulla, nessun negogio. Arriverò anche lì con le mie botteghe d’una volta".

Mario Bovenzi