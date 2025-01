Dalle superiori all’Università, ora c’è l’operatore che ti orienta

Un orientamento per gli studenti degli istituti superiori nel passaggio alla formazione universitaria o al mondo del lavoro. E’ il servizio offerto dal progetto “Informagiovani diffuso” partito in via sperimentale, per iniziativa dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Ferrara, in quattro istituti cittadini: Bachelet, Copernico-Carpeggiani, Einaudi e Vergani-Navarra.

"L’obiettivo di questa progettualità - spiega l’Assessore alla Pubblica Istruzione e alle Politiche giovanili Chiara Scaramagli - è l’attivazione di un servizio di orientamento integrato che faciliti la transizione tra scuola e mondo del lavoro o della formazione sia specialistica che universitaria, fornisca agli studenti gli strumenti per effettuare una scelta consapevole del proprio percorso professionale e sia di supporto in un momento importante della loro vita".

Nello specifico, un operatore, formato e coordinato da Informagiovani, sarà attivo un giorno alla settimana all’interno di ognuno degli istituti scolastici coinvolti, per condurre colloqui personalizzati con gli studenti e informarli sulle opportunità loro dedicate a livello locale, nazionale ed europeo, e inoltre collaborerà con i docenti per l’organizzazione di laboratori sul tema dell’orientamento post-scolastico rivolti alle classi, sulle competenze trasversali, sulla ricerca attiva del lavoro e sull’occupabilità. Il tutto a supporto di quanto già le stesse scuole propongono con interventi nei gruppi classe e consulenze individuali.