Danneggiamento tomba di famiglia: Ferrara Tua nega responsabilità e risarcimento

Vorrei portare a conoscenza di tutti i cittadini il danneggiamento della nostra tomba di famiglia. Tutti i mesi faccio visita alle tombe dei miei cari e il 6 aprile scorso ho constatato che la Tomba di mio papà (0066) era stata danneggiata alla base, mentre il mese precedente 06-09-2024 non c’era nessun danno.

Immediatamente ho dovuto compilare un modulo per la richiesta di risarcimento che due giorni dopo, l’8 ottobre, ho presentato al gestore Ferrara Tua. Istanza che è stata esaminata dal Gil il 13 novembre con esito negativo in quanto non hanno riscontrato responsabilità di Ferrara Tua e senza testimoni (raccomandata ricevuta da compagnia assicurativa Aon Roma il 22 novembre).

Ho chiesto un incontro con il sindaco, poi all’assessore competente e in ultimo al presidente di Ferrara Tua, ma nessuno dei tre mi ha dato la possibilità di esprimere il mio disappunto sulla risposta ricevuta.

Ferrara Tua, che gestisce il controllo dell’attività di terzi in ambito cimiteriale e quindi non può esimersi dalla responsabilità di quello che avviene all’interno della certosa. Avevo fatto presente che nel vicino campo M19 c’erano dei lavori con escavatrice per tumulazioni e molto vicino i contenitori dei rifiuti.

Lettera firmata