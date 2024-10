Dialetti a confronto, un successo. Un premio per TeatroInsieme

Il dialetto comacchiese ha trionfato sabato scorso nella serata finale della rassegna teatrale ‘Dialetti a confronto nelle terre del mulino del Po’, organizzata dalla Pro Loco Terre Bacchelliane del Comune di Riva del Po. Per sette serate, nella tensostruttura di Guarda Ferrarese, si sono esibite quattordici compagnie teatrali provenienti dalle province di Ferrara e Rovigo. Ad una di queste ha preso parte anche la compagnia TeatroInsieme ‘Compagnia del Teatro’ di Comacchio, creata dal Coordinamento Volontariato Comunale Comacchiese per promuovere il dialetto locale attraverso la pratica teatrale. Nonostante la difficoltà di comprensione dell’idioma lagunare (così diverso dal dialetto parlato nel resto della provincia), la compagnia ha vinto il premio della giuria popolare portando in scena la commedia ‘Le vete cla va’ (La vita che va), scritta da Marco e Lorena Bellotti, per la regia di Marco Bellotti.

La pièce vede sul palco undici attori che, mettono in scena uno spaccato della Comacchio nei primi anni ’50, anni di migrazione verso il triangolo industriale (Milano-Torino-Genova) o paesi del Sud America, come nel caso della coppia di giovani fidanzati che vede il loro amore messo alla prova dalla grande distanza. La perfetta interpretazione dei protagonisti (senza utilizzo di suggeritore), la padronanza del palco e la caratterizzazione dei personaggi, hanno fatto sì che il pubblico restasse avvinto, facendo superare lo scoglio ‘linguistico’. Il premio è stato consegnato dal sindaco di Riva del Po Daniela Simoni al presidente del Coordinamento Volontariato Comunale Comacchiese Armando Farinelli.