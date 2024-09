‘Dock Skills Contest’, conto alla rovescia tra hip hop e freestyle

Una due giorni con esibizioni di skateboarding, ballo hip hop e freestyle. Tutto pronto per la terza edizione di ‘Dock Skills Contest’. Una manifestazione sportivo-culturale di skateboarding e arti urban in programma per la giornata di domani e per sabato 28 settembre nell’area della Nuova Darsena di Ferrara. L’iniziativa è stata presentata ieri mattina nella residenza municipale. All’appuntamento sono intervenuti il vicesindaco Alessandro Balboni, l’assessore allo sport del Comune Francesco Carità, la presidente della asd Ferrara Hockey e organizzatrice Cristina Marabese, il collaboratore e istruttore di Skate per asd Ferrara Hockey Tito Consiglieri.

"Ci fa molto piacere ospitare in Darsena questa iniziativa – ha spiegato l’assessore Francesco Carità – che unisce sport a socialità, un ‘contest’ importante che sosteniamo e faremo di tutto perché diventi un appuntamento costante e duraturo". L’evento, quindi, si svolgerà nelle giornate di venerdì 27 e sabato 28 settembre. Nel corso dell’evento sono in programma una serata all’insegna della musica elettronica ed anche tre diverse competizioni, rispettivamente di skateboarding, ballo hip hop e freestyle. "La nostra città, come preannunciato, avrà un nuovo skate park – ha aggiunto il vicesindaco Balboni – che è già finanziato e siamo in attesa che le procedure siano completate per arrivare concretamente alla sua realizzazione. L’impegno è assunto e tutti gli appassionati potranno beneficiare di questa nuova struttura che l’Amministrazione comunale realizzerà". Al ‘Dock Skills Contest’ ci sarà come ospite d’eccezione il celebre cantante e produttore discografico Inoki, nel ruolo di giudice della competizione di freestyle. Il luogo di svolgimento dell’iniziativa è previsto nel contesto della Nuova Darsena di Ferrara. Il programma delle due giornate prevede domani iniziative dalle 16 a mezzanotte, nel dettaglio dalle 16 esibizioni di hip-hop dance freestyle battle, poi dalle 18 a mezzanotte Trip Brothaz dj set - live music. Sabato 28 settembre dalle 11 a mezzanotte, con appuntamenti differenziati. Dalle 11 alle 12.30 start: chillin’over the dock - open skateboarding con supervisione, dalle 12.30 alle 16.30 Free Skate, dalle 16.30 alle 19 skate contest, dalle 19 alle 22.30 freestyle battle, dalle 22.30 alle 23 Inoki Live Show ed infine dalle 23 a mezzanotte dj set. Mario Tosatti