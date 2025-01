Donna, cultura, editoria: ne parla. Sacha Rosel nel ’Libro Guerriero’

Domani alle 17.30 in via Terranuova 12 b, a Ferrara incontro in presenza (e on line) con l’autrice Sacha Rosel. "Nel corso dell’incontro – spiegano gli organizzatori del Centro documentazione donna, la nostra ospite avrà modo di parlare delle donne da lei intervistate per la rubrica intitolata ’Donna, cultura, editoria’, che appare a cadenza mensile sul blog ’Libro Guerriero’. Da curatrici di collana a editrici, fino a scrittrici e libraie, Sacha Rosel farà un excursus sulla proposta femminista che molte donne portano avanti con determinazione e intelligenza, dimostrando come la sorellanza sia possibile attraverso scelte editoriali che si echeggiano le une con le altre, rendendo la resistenza al sistema patriarcale un progetto politico, permettendo a un altro tipo di cultura di sbocciare e di emergere, facendoci sentire meno sole e parte di un respiro collettivo potenzialmente infinito.

Sacha Rosel ha una laurea summa cum laude in lingue e letterature straniere europee e una laurea magistrale in lingue e civiltà dell’Asia Orientale; si è specializzata rispettivamente in lingua inglese e in lingua cinese con due tesi a tematica letteraria di ispirazione femminista. Utilizzando sia la lingua italiana che quella inglese, scrive prevalentemente opere fantastiche spaziando dal fantasy alla fantascienza, lo sperimentale, il gotico e l’horror, spesso inserendo ambientazioni o tematiche di ispirazione cinese o più specificamente taoista. È autrice del racconto lungo fantascientifico Pandora, Ricordanza (Delos Digital, 2024), del racconto lungo fantastico-horror Il libro dei verdi incanti (Delos Digital, 2024) e del dark mythic fantasy My heart is The Tempest (Vraeyda, 2021).