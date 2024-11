Dopo l’incidente, Anas interviene sulla Romea

Dopo il tragico incidente di mercoledì mattina, in cui ha perso la vita l’autotrasportatore di 58 anni Alfonso Pannullo, Anas ha emesso una nuova ordinanza per regolare la viabilità in prossimità del cantiere per la realizzazione della rotatoria lungo la Strada statale Romea. Da un lato, l’obiettivo è quello di ripristinare le condizioni di percorribilità, dall’altro garantire la sicurezza per gli utenti della strada e per gli operai impegnati nei lavori. Dunque, dalla mezzanotte di ieri sino alle 16 del 14 novembre prossimo, verrà disposto un senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell’area di cantiere sulla corsia di marcia in direzione Ravenna. Imposto, inoltre, il divieto di sorpasso, il limite massimo di 30 chilometri orari per tutti gli autoveicoli e il divieto assoluto al transito di trasporti eccezionali. Al raggruppamento temporaneo di impresa impegnato nel cantiere resta obbligo "di installazione di tutta la segnaletica necessaria e dei corrispondenti segnalatori luminosi, nel rispetto del vigente Codice della Strada", "opportunamente adattati all’effettivo stato dei luoghi ed integrati con segnaletica di preavviso, indicante i lavori in corso, uomini e mezzi di lavoro in azione, rimanendo (il raggruppamento temporaneo di impresa) unica responsabile del mantenimento in efficienza della stessa e del relativo controllo a mezzo del proprio personale". Con l’attivazione dell’ordinanza, il raggruppamento temporaneo di impresa – si legge - "è pertanto indicata quale unica responsabile, sia in sede civile che penale, per danni arrecati a terzi e cose in dipendenza di difetto o inefficienza della segnaletica, nonché di negligenza delle proprie maestranze, sollevando l’Anas spa ed il personale ad essa dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria che dovesse derivare". Tra gli enti informati dell’ordinanza, anche il Comune di Mesola, sul cui territorio insiste il cantiere. Il sindaco Lisa Duò ritiene che "l’unica cosa positiva sia che vengano terminati i lavori, a discapito però di una persona che ha perso la vita". E, rimarcando il fatto di aver richiesto invano che quel cantiere fosse realizzato nei mesi estivi, auspica "che vi sia un occhio di maggior riguardo nella programmazione degli altri cantieri previsti sulla "Romea"", ritenendo l’attuale periodo inadatto a garantire le condizioni di sicurezza. Nel frattempo, la pm ha disposto gli accertamenti autoptici sul corpo dell’autotrasportatore cinquantottenne, originario di Eboli nel Salernitano, per chiarire le cause del decesso. E, come annunciato, verrà aperto un fascicolo per omicidio stradale.

Valerio Franzoni