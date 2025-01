Drumpet, Bosso e Tucci al Torrione. Emozioni fra tromba e batteria

Stasera alle 21.30, Fabrizio Bosso torna sul palco del Torrione (via Rampari di Belfiore 167) per un concerto intimo, virtuoso e coinvolgente. Ad accompagnarlo in questo viaggio ci sarà il batterista Lorenzo Tucci. Per l’occasione prenderà parte al concerto anche Daniele Sorrentino al contrabbasso. I musicisti presenteranno ’Drumpet’, un progetto che nasce dal lungo sodalizio artistico e personale – più che ventennale – tra il trombettista Fabrizio Bosso e il batterista Lorenzo Tucci. In 25 anni hanno condiviso numerosi progetti di successo, come ’High five quintet’ e ’Latin mood sextet’, esibendosi in ogni parte del mondo. Con l’album in duo (’Drumpet’, Jando music) pubblicato nel 2014, i due artisti sperimentavano un mix di sonorità inedite e accattivanti che, nel corso del tempo, si sono evolute trovando, grazie al coinvolgimento del contrabbassista Daniele Sorrentino, un supporto imprescindibile per una formazione pianoless. Formazione che, a vedere dall’affluenza e dal resoconto di chi ascolta, si conferma una certezza, sia per gli appassionati che per i curiosi.

Fabrizio Bossoð: 3314323840.