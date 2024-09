’Due chiacchiere in biblioteca’. Combattere l’isolamento social

VIGARANO

C’è un incontrarsi che è ‘fare cultura’ e diffonderla. Nel tempo dei ‘social’ tutto questo non è affatto scontato. Ecco dunque che a Vigarano Mainarda si diffonde, dalla piazza ai libri della biblioteca, un’idea. Si chiama "Più sociale meno social". E’ rivolti ai cittadini ed è organizzato dall’assessorato alla cultura del comune di Vigarano Mainarda. E’ strutturato i due momenti: il primo "Due chiacchiere alla biblioteca" si svolgerà da ottobre a dicembre 2024, con tre incontri a cadenza mensile, il secondo, "Vigarano che legge" da gennaio a marzo 2025. "Questa iniziativa nasce dall’esigenza, sempre più urgente e tangibile – spiega l’assessore alla cultura Daniela Patroncini - di ritrovare una dimensione umana, di tornare ad indagare gli sguardi, dall’esigenza di recuperarsi come esseri umani, di accettarsi anche nelle imperfezioni, abbandonando il proprio avatar o quanto meno riconoscere la confusione tra realtà e finzione, individuo e proiezione virtuale dello stesso". I partecipanti potranno comunicare prima di ogni serata, quale libro, canzone, film o altro riferimento. "Sin dal nostro insediamento – sottolinea il sindaco Davide Bergamini - abbiamo avvertito l’esigenza di recuperare una dimensione più umana e offrire ai cittadini, di ogni età, l’opportunità di incontrarsi e confrontarsi su diversi argomenti, stare insieme e fare due chiacchiere, instaurare un dialogo educato e costruttivo. Qualcosa di apparentemente semplice. Ma non lo è. Non lo è più da tempo". Il mondo del web, in particolare i social media, ha rivoluzionato la comunicazione e permesso una connettività globale e una più rapida diffusione delle notizie ed un accesso immediato. Peccato che poi si debba fare i conti con le conseguenze negative della crescente frequentazione di internet e dei social media, soprattutto negli ultimi anni. "Il dialogo costante con i cittadini, con la scuola, con le realtà del territorio – aggiunge il vicesindaco Mauro Zanella - ci ha resi consapevoli del crescente isolamento delle persone, sempre più in difficoltà nell’affrontare le relazioni interpersonali". Gli incontri saranno alle 21, il 23 ottobre, il 20 novembre, il 18 dicembre sul tema fare "due chiacchiere".

Claudia Fortini