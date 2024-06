Due paesi al ballottaggio, dalle 7 si vota

L’attesa è finita. Oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 le urne saranno aperte per il ballottaggio che designerà i sindaci dei Comuni di Copparo e di Tresignana. A Copparo la sfida è tra il primo cittadino uscente Fabrizio Pagnoni, sostenuto dal Centrodestra unito (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega) e dalla lista Uniti per Copparo, ed Enrico Bassi, candidato della coalizione formata da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e lista Rinascita. Dopo giorni intensi di campagna elettorale, trascorsi tra incontri con i cittadini e iniziative sul territorio, per i due contendenti alla fascia di primo cittadino è il momento dell’attesa del risultato che uscirà dallo spoglio che comincerà subito dopo la chiusura delle urne nei ventidue seggi tra capoluogo e frazioni. Saranno 13.548 gli elettori chiamati al voto. Al primo turno, che ha visto l’affluenza attestarsi al 61,96% (8.394 i votanti), Pagnoni ha ottenuto il 47,27% delle preferenze (3.848 voti), mentre Enrico Bassi il 41,01% (con 3.338 preferenze). Come votare? La preferenza che potra essere semplicemente espressa tracciando una croce sul nome del candidato sindaco. Tutti gli elettori sono invitati a verificare il possesso della tessera elettorale: per il rilascio, l’Ufficio Elettorale sarà aperto oggi dalle 7 alle 23, e domani dalle 7 alle 15. Sempre oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15, le urne apriranno anche nel territorio di Tresignana per un inedito ballottaggio, determinato dal risultato del primo turno che ha visto i due candidati chiudere con lo stesso numero di voti: precisamente, 1.717 preferenze (48,52%). In corsa per la fascia di primo cittadino sono il sindaco uscente Laura Perelli sostenuta dalla lista Tresignana Prima di Tutto, e l’aspirante primo cittadino della lista Tresignana Cambia Mirko Perelli. Anche per loro saranno giorni di attesa per il risultato che uscirà dallo spoglio negli otto seggi dislocati tra le località di Tresigallo e Formignana. Chiamati alle urne sono 5.759 elettori aventi diritto: al primo turno l’affluenza era stata del 63,54% (3.659 votanti). Gli elettori sono invitati a verificare per tempo il possesso della tessera elettorale: per la consegna l’Ufficio Elettorale sarà aperto sia a Tresigallo (piazza Italia, 32) che a Formignana (via Vittoria, 29) oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15.