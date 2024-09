Ecco Sottini e Ntenda

Il centrale difensivo Edoardo Sottini e l’esterno Jean Claude Ntenda sono gli ultimi in ordine di tempo ad essere stati presentati in casa Spal. Ieri mattina al centro di via Copparo i due nuovi acquisti biancazzurri si sono messi a disposizione della stampa, in attesa di scendere in campo nella gara di domenica pomeriggio al ‘Mazza’ con la Lucchese: per Sottini sarebbe l’esordio, Ntenda invece ha già fatto qualche minuto a Perugia. Il compito di introdurre i due difensori biancazzurri è spettato come sempre al direttore dell’area tecnica Alex Casella: "Siamo qui a presentare gli ultimi due difensori oggetto di mercato che completano e alzano il livello della rosa. Sottini – spiega il dirigente – è un giocatore che vanta esperienze in categoria superiore, che seguivamo da tempo: in passato avevo provato a prenderlo diverse volte senza mai riuscirci e non nascondo che essere la Spal ci ha aiutato a portare a casa il risultato assieme alla volontà del presidente Tacopina, che anche in questa occasione è stata decisiva. Ntenda invece arriva dalla Juventus, ha una grandissima forza fisica e capacità di strappo che si inserisce bene in una linea a 4 e che ci potrà essere molto utile".

Spazio quindi ai due protagonisti, a cominciare dall’ex difensore del Cittadella: "Indossare questa maglia – dice con emozione – per me è un grandissimo onore ma rappresenta anche una sfida, per questo appena si è presentata la possibilità di venire qua non ho esitato un attimo anche perché nell’ultimo anno non ho giocato moltissimo e ho voglia di rifarmi. Dello staff e del mister mi hanno parlato tutti benissimo ed infatti il primo approccio con loro, ma anche con il gruppo squadra, è stato molto positivo". Per Sottini anche un passato nelle giovanili dell’Inter: "Del mio passato nerazzurro mi porto dietro tanto, fare un’esperienza del genere è molto importante perché apprendi tutti i giorni, ti confronti con giocatori di qualità enorme che hanno una grandissima voglia di lavorare, il che non è scontato. Fisicamente sto bene, avrò bisogno di un periodo di adattamento perché i ritmi degli allenamenti sono molto alti, ma mi sento abbastanza bene. So – aggiunge ancora – che qui troverò una folta concorrenza, ma personalmente credo di avere le caratteristiche giuste che richiede il mister, mi metterò sempre a completa disposizione e poi ovviamente starà lui a decidere. Quello che Dossena ci chiede è personalità in ogni zona, di tener palla, di creare superiorità numerica soprattutto sugli esterni e andare forte".

La parola è passata poi a Jean Claude Ntenda, terzino fluidificante reduce da una lunga esperienza in casa Juventus, e passato anche dal Sion: "Appena il mio agente mi ha detto della possibilità di venire qui alla Spal ho accettato immediatamente e ho trovato uno staff di alto livello e una squadra preparata con cui sono convinto potremmo toglierci delle soddisfazioni. A Perugia sono entrato in una condizione non ottimale perché non conoscevo bene i miei compagni e ho giocato solo uno spezzone di partita; nonostante questo mi sento di dire che la mia condizione fisica sia buona. Da quando sono arrivato in Italia ho avuto modo di concentrarmi di più sulla parte difensiva del mio ruolo, ma mi piace molto anche quella offensiva. Credo di potermi esprimere bene in entrambe le fasi".