Edda Marini e Dino Molinari, un esempio sessant’anni dopo

Il 26 dicembre di 60 anni fa, si sposavano presso il Santuario della Madonna della Pioppa di Ospitale, Dino Molinari ed Edda Marini (nella foto). Dino Molinari, bondenese doc, nato nel 1938, ha lavorato come commerciante, imprenditore, agricoltore presso la propria azienda agricola a Ponte Rodoni e Edda Marini, di un anno più giovane, sempre di Bondeno, stimatissima maestra ha insegnato presso le scuole elementari di Stellata.

Oltre ai 60 anni di matrimonio, Edda e Dino annoverano anche 6 anni di fidanzamento, raggiungendo così quasi 70 anni di vita insieme. Dino e Edda sono la testimonianza che l’amore vero, basato su valori quali la pazienza, la speranza, la perseveranza e la complicità possa superare ogni ostacolo e ogni avversità.

La loro vita è stata caratterizzata da grandi gioie, ma anche da dolori, ma loro, sorreggendosi l’uno all’altra hanno saputo trasformare i dolori in forza pura per andare avanti con gioia e serenità. Allo stesso tempo hanno donato tanta gioia a tutte le persone che in questi anni gli hanno ruotato attorno.

È per questo che i figli Carlo e Rita, i primi ad essere felici per avere due genitori così speciali, il genero Gabriele, gli adorati nipoti Ludovico e Michelangelo, unitamente ai parenti e agli amici tutti, non possono altro che ringraziare per tutto quello che Edda e Dino hanno fatto.