"Edifici razionalisti nel patrimonio Unesco"

Tresigallo sarà capofila nel percorso che porterà l’Architettura Razionalista Italiana a diventare Patrimonio Unesco, lo ha affermato il candidato a sindaco Mirko Perelli, con la lista "Tresignana Cambia" durante un incontro al teatro 900’ assieme e tecnici e storici locali. Un risultato ottenuto grazie all’invio di una ricca relazione tecnica dell’architetto Davide Brugnatti, prodromica al proseguimento dello studio in commissione. Nell’’incontro pubblico su Tresigallo e turismo Perelli ha annunciato la notizia ricevuta dall’onorevole Alessandro Amorese "che è in corso al Ministero della Cultura l’iter per provvedimenti importantissimi che, da un lato prevederanno la tutela, il recupero e la valorizzazione del centro storico di Tresigallo e, più importante, il riconoscimento quale capofila storico, architettonico e culturale del percorso che porterà l’Architettura Razionalista Italiana a far parte del Patrimonio Unesco. Un riconoscimento che porterebbe a Tresigallo "La città Metafisica" tanti benefici in termini di visibilità e promozione turistica - ha concluso - che riceverebbe un impulso a livello mondiale, oggi sono solo 58 i siti italiani inseriti nel patrimonio Unesco, ed in relazione all’accesso ad importanti linee di finanziamento dedicate".

cla.casta.