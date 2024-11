Elezioni all’università. Organismi studenteschi. In settemila per il rinnovo. Link è la più votata

FERRARA

Sono poco meno di settemila gli universitari che hanno partecipato alle elezioni per eleggere gli organismi studenteschi. Sembra un numero piccolo, rapportato ai quasi trentamila iscritti di Unife. In realtà, il dato di affluenza superiore al 27%, è estremamente alto. Significa che, quasi un terzo della popolazione studentesca ha espresso la propria preferenza. Andiamo agli esiti. La prima lista, 105 voti di scarto rispetto alla seconda, è quella di Link-Studenti indipendenti, che ha ottenuto 2.869 voti (42,07% di preferenze). Al secondo posto troviamo Azione Universitaria, che ha totalizzato 2.764 voti (40,39% dei voti). L’ultimo gradino del ‘podio’ è occupato dalla lista di Student Office, che ottiene 668 voti. L’Afu de li 4 S – la storica associazione della goliardia ferrarese – totalizza poco meno di trecento voti. Il primo commento a caldo arriva da Azione Universitaria che, pur essendo arrivata seconda come lista, si dice soddisfatta dell’esito elettorale.

"È stato premiato il buon lavoro svolto nell’ultimo mandato – scandisce Ludovico Nanetti, capolista di Au – e, rispetto a due anni fa, abbiamo registrato un incremento di quasi mille voti, superando la soglia delle 2.770 preferenze". Poi, una riflessione sulla campagna elettorale. "Al di là dei brutti episodi accaduti durante la campagna elettorale e al tentativo di politicizzare la rappresentanza universitaria – prosegue Nanetti – gli studenti hanno scelto di darci nuova e rinnovata fiducia riconoscendo il nostro impegno quotidiano nell’affrontare i reali problemi della comunità studentesca". "Questo bellissimo risultato – conclude – è un nuovo capitolo in una lunga storia di rappresentanza concreta e lucida espressa da Azione Universitaria, in una crescita costante nell’ultimo decennio. Sono peraltro soddisfatto del buon esito ottenuto dalle liste studentesche con cui abbiamo sempre dialogato negli ultimi anni nell’esclusivo interesse degli studenti". Anche il vicesindaco con delega ai Rapporti con l’Università, Alessandro Balboni esprime la sua soddisfazione in particolare per l’affluenza alle urne.

"L’affluenza record in ateneo è un dato molto positivo – commenta il numero due della Giunta – : i rappresentanti eletti a questa tornata elettorale avranno un mandato forte dai loro colleghi studenti. Come amministrazione comunale ascolteremo sempre le esigenze di tutte le rappresentanze studentesche perché proprio loro, vivendo la nostra città spesso come fuorisede, possono darci spunti davvero propositivi. Questo è per me un dato da non trascurare e che, da esponente politico che ha fatto un lungo percorso nella destra giovanile, guardo positivamente". Tra qualche giorno, ci sarà la proclamazione degli eletti negli organismi dell’ateneo: dal consiglio studentesco, passando per il senato accademico. Poi, Unife avrà la sua nuova rappresentanza istituzionalizzata. Saranno proprio i neo eletti che si dovranno far carico delle istanze della comunità accademica e portarle ai diversi tavoli di confronto. A partire proprio da quelli istituiti dal Comune.

re.fe.