Emergency inaugura il negozio per gli acquisti natalizi e solidali

"Al primo posto gli esseri umani e il diritto alla cura di tutte e tutti, in Italia e nel mondo", questo l’impegno di Emergency da 30 anni, Ong che, dal 23 novembre al 24 dicembre, allestirà un negozio in via Carlo Mayr 6A, dove sarà possibile trovare idee regalo e sostenere i suoi progetti. Dalle decorazioni natalizie e le tazze realizzate a mano dell’Uganda, agli accessori cuciti e ricamati dalle donne afghane, dai cesti natalizi alle magliette dell’associazione firmate da artisti e disegnatori contemporanei: sono solo alcuni dei tantissimi prodotti che si possono acquistare online e nel negozio fisico, aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19,

mentre di sabato e domenica aperto a orario continuato dalle 10 alle 19.

Quest’anno sono 130 le proposte regalo di Emergency che, per questo Natale, propone anche tanti gadget con il suo logo: dalla classica tazza rossa in ceramica fino al calendario 2025, e poi alcune novità davvero originali come la maglietta Artivists firmata da Laika, l’ombrello e la tazza termica tazza termica Travel Tumbler di 24Bottles. Per offrire un aiuto a chi vive nei contesti difficili in Italia e nel mondo, nel negozio dell’Ong si potranno acquistare oggetti realizzati dalle cooperative con cui collaborano. Sono inoltre molti i prodotti provenienti da realtà solidali: saponi equosolidali, accessori e capi di moda. Anche a tavola sarà possibile assaporare un Natale solidale grazie alle loro proposte, fra i quali il Panettone ’Fatto per bene’, realizzato dalle Tre Marie, che sarà in vendita il 6, 7, 8 dicembre in piazza Trento e Trieste. Con l’acquisto dei regali solidali sarà possibile inviare ai propri cari gli auguri di Natale tramite una e-card: si contribuirà così a garantire concretamente il diritto alla cura gratuito, uguale e universale per tutti, alla lotta alla guerra e alla povertà.