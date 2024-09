Estate a Belriguardo con cinque concerti

E ‘ conto alla rovescia a Voghiera per "Estate a Belriguardo", rassegna ormai storica che da anni viene promossa dal comune di Voghiera in collaborazione con la Società Filarmonica di Voghenza – Scuola di musica. L’evento si articola attraverso una programmazione di cinque spettacoli musicali che si svolgeranno nei mesi di settembre e ottobre, a partire dal 5 settembre. Fulcro della rassegna la bellissima delizia estense del Belriguardo, utilizzando spazi prestigiosi: la Sala delle Bifore, la Sala delle Vigne e il giardino interno alla Delizia. Dopo il successo dello scorso anno aprirà le danze, giovedì 5 settembre (ore 20.30), il concerto "Rock a Belriguardo". Uno spettacolo musicale dal gusto pop-rock che vede coinvolte diverse band locali. Il secondo concerto sarà invece sabato 21 settembre alle 21, sempre nel giardino interno della delizia di Belriguardo, con il "Memorial Gianfranco Pambianchi, Michele e Giuseppe Castellari", musicisti e persone che hanno dato tanto per il territorio. Sul palco si esibiranno gruppi del calibro di Cisalpipers, Blue Quartet, Scottish Trio, Lou-d Cage, Reunion Orchestra 7 Note.