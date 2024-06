Etilometro e rilevatori di velocità, un giorno con la polizia locale

La Polizia Locale dell’Alto Ferrarese incontra la città e il territorio e lo fa con la Protezione civile e con tutte le associazioni impegnate ogni giorno sul campo per la sicurezza e la tutela dell’ambiente, degli animali, dei valori della sport. In divisa, impegnati a parlare con tutti, a confrontarsi con i cittadini, a raccogliere segnalazioni e a dare informazioni, a creare attività che hanno coinvolto i bambini e gli adulti, cerano gli agenti e i volontari che operano su Bondeno, Vigarano, Poggio Renatico, Terre del Reno. La Fiera di San Giovanni, sabato sera in via Teodoro Bonati a Bondeno, è stata l’occasione dell’Open day della Polizia Locale dell’Alto Ferrarese, in una carrellata di iniziative, stand espositivi, prove sul campo e servizi, ma anche distribuzione di gadget, che ha visto centinaia di persone soffermarsi passeggiando, nel corso di un’intera serata, dalle 18 alla mezzanotte. Il comandante Stefano Ansaloni, ha guidato i passanti alla prova degli etilometri, che sono anche stati distribuiti gratuitamente per tutta la serata, da tenere in macchina o in tasca e da utilizzare prima di mettersi alla guida. C’era modo di provare poi i rilevatori di velocità, gli occhiali Alcovista che simulano lo stato di ebrezza, ma anche il simulatore di ribaltamento che è stata una della prove più difficili ma utili a cui sottoporsi.

Claudia Fortini