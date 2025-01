"Fassino perdonato e quei pellegrini ad Hammamet"

Caro Carlino, Fassino è stato archiviato per ”condotta riparatoria”: praticamente ha pagato (poi) il profumo che aveva ”preso” al Duty free di Fiumicino (lui dice che è stata una distrazione). Di conseguenza è stato archiviato/perdonato. Cosa vuoi che sia un profumo trafugato, specie se lo si ”vuol regalare alla moglie”? Mi viene da ridere pensando al pellegrinaggio sulla tomba di Craxi ad Hammamet. Ci sono andati in parecchi. A parte la figlia Stefania, si sono visti tanti parlamentari, soprattutto di destra, compreso il presidente del Senato. A Ferrara si pensa di intitolare una via a Craxi che, secondo un certo modo di pensare, è ”morto da esule”, ma secondo il vocabolario è morto contumace. Fu condannato per aver intascato tangenti e trovò la morte in un paese ”amico”. Avanti tutta: intitoliamo vie, aeroporti, cancelliamo multe ai no/vax, facciamo condoni/concordati fiscali. In tutta questa riscrittura della storia (giudiziaria e non solo), come si può negare a Fassino il perdono per aver preso per sbaglio un profumo da 150 euro? Andrea Finotti * * * Ho appreso che l’amministrazione comunale ha espresso la volontà di intitolare a Bettino Craxi una via. Può essere definito statista un uomo che rivestendo un alto incarico istituzionale , condannato, fugge in Tunisia e muore da “latitante“? Possibile che il tempo cancelli ogni verità? Laura Formignani