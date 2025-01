Ferrara Arte, parla Urban: "Turisti, quota 500mila. Questo l’obiettivo 2025"

Lei - unico fra tutti - è stato rinnovato nel nuovo consiglio d’amministrazione della Fondazione Ferrara Arte per altri cinque anni. Soddisfatto?

"Certo – risponde Davide Urban, direttore generale di Confcommercio Ferrara e componente del Cda della fondazione – e ringrazio per la fiducia il sindaco Alan Fabbri, l’assessore alla cultura Gulinelli e il presidente Vittorio Sgarbi. I primi cinque anni sono stati personalmente un grande valore aggiunto e credo che, sull’impronta dei lavori fatti con la preziosa collaborazione dello staff, possiamo contribuire ancora di più alla crescita culturale di Ferrara e all’arricchimento della sua offerta turistica della città".

Una volta l’ex ministro Tremonti disse che "con la cultura non si mangia" (poi in realtà precisò di non aver mai pronunciato quella frase infelice): arte e cultura fanno girare l’economia e contribuiscono alla crescita del turismo?

"Guardi, cito due numeri recentissimi: facendo riferimento a quanto dichiarato, proprio sul Carlino, da Gulinelli, le 28mila presenze alle mostre durante il periodo natalizio sono un dato molto significativo. Se guardo ai cinque anni precedenti, abbiamo mosso 1.200.000 visitatori alle mostre organizzate da Ferrara Arte nelle 46 mostre organizzate in tutti i luoghi espositivi, quindi non solo a palazzo Diamanti ma anche al Castello, alla palazzina Marfisa e a Palazzo Schifanoia".

Quindi la risposta è che che la cultura genera economia!

"Sì, arte e cultura sono un volano eccezionale per sviluppo economico del territorio e per la creazione di nuove figure professionali nel campo dell’arte, della comunicazione, della cultura e dei servizi ad essa collegati: quest’ultimo è uno dei focus sui quali come Confcommercio vogliamo sviluppare la nostra attività associativa".

In che senso?

"Abbiamo intenzione di costituire ‘Impresa Cultura Italia - Confcommercio’ che, nell’ambito della federazione nazionale, si occupa dello sviluppo, del sostegno e della rappresentanza delle professioni legate alla cultura e alla promozione cultuale, in questo caso della nostra città e del nostro territorio. C’è un tema che intreccia in modo radicale l’elemento dell’offerta culturale con lo sviluppo economico e turistico".

Qual è l’obiettivo che vi siete posti come Fondazione?

"Nel 2025 vogliamo raggiungere le 500mila presenze turistiche nel Comune di Ferrara. Per raggiungere insieme questo obiettivo, credo si debba lavorare sulle peculiarità della nostra città, che è città d’arte, patrimonio Unesco, una porta sul Delta del Po. Per questo Ferrara, nella sua promozione turistica, deve lavorare in sinergia con altre città d’arte, a partire da Ravenna, Bologna e Modena".

La città d’arte ha una sua specificità: come intervenire?

"Esattamente. La promozione delle città d’arte ha peculiarità che vanno approfondite: questo è un lavoro che verrà fatto nei prossimi mesi.

Ma dal punto di vista turistico la provincia di Ferrara non è già dentro il sistema Destinazione Romagna?

"Sì e Destinazione Romagna sta facendo bene il suo lavoro ma il tema è, appunto, capire che la città d’arte ha bisogno di una promozione e di una offerta culturale e turistica specifica, sulla quale va fatto un ragionamento ad doc, valorizzando le sue peculiarità: c’è la città medievale, quella rinascimento, il rapporto con l’acqua eccetera".

Come si può gestire in modo più proficuo il rapporto tra la costa e la città d’arte?

"Bisogna cerare tutte le sinergie possibili, tenendo conto che i due milioni di presenze estive della costa comacchiese possono portare un valore aggiunto alla nostra città che a sua volta, con i suoi residenti, contribuisce ad animare la costa. In più va destagionalizzata la presenza turistica del mare".

Risolto l’inghippo sui dati mancanti, le presenze turistiche sono tornate positive. Quale lettura ne possiamo dare?

"Sì, risolto il problema dei dati non comunicati da alcune strutture, credo che il + 4.5 sul 2023 e il + 0.3 sul 2019 pre-pandemia ci spinga a credere che l’obiettivo delle 500mila presenze nell’anno corrente sia raggiungibile. Abbiamo una programmazione di oltre 300 eventi; fino al 16 febbraio è visitabile la mostra sul Rinascimento, premiata dalla rivista Finestra sull’arte, poi saranno allestite quelle su Boldini e Mucha. Dal primo febbraio in Castello, prima dell’inizio dei lavori, ci sarà Art Kane, uno dei più importanti maestri della fotografia del Novecento, e allo Spazio Antonioni la rassegna su Zabriskie Point".

Che ne pensa dei dubbi espressi dall’opposizione sulla permanenza di Sgarbi alla presidenza di Ferrara Arte dopo la vicenda del quadro sequestrato?

"Vittorio Sgarbi è il valore aggiunto e il volano culturale della Fondazione. E i risultati ottenuti parlano da soli".