Ferri, garanzia da 180 anni: "E i nostri figli proseguono"

TAMARA

Una storia lunga 180 anni. Un anniversario importante, quello celebrato ieri dalla Ferri srl che ha sede nella frazione copparese di Tamara, giunta alla sesta generazione. L’impresa affonda le proprie radici nel lontano 1844, quando la prima generazione della famiglia Ferri, guidata da Giovanni Ferri, iniziò le proprie attività offrendo servizi ai contadini locali, riparando i carri e le loro ruote di legno, ricoperte dalle prime coperture metalliche e mettendo i ferri di cavallo ai loro animali. Poi la prima officina, che si occupava dei primi trattori a vapore, fondata nel 1923 da un altro Giovanni Ferri: la terza generazione. Poi, Ulisse Ferri, con cui l’impresa conobbe lo sviluppo che la portò ad essere quella che è oggi: una realtà capace di rispondere ad un mercato in continua evoluzione. Oggi, alla guida dell’azienda che conta 78 dipendenti (un centinaio con i collaboratori e i consulenti) e altri 14 nella sede francese, sono Gisella e Sandro Ferri, la quinta generazione. La sesta generazione è rappresentata da Federica Ambrosi, figlia di Gisella, e Giacomo e Nicola, figli di Sandro, che da oltre cinque anni sono nell’impresa, pronti a coglierne il testimone. Guarda già al futuro, dunque, la Ferri srl, leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di attrezzature per la manutenzione del verde in ambito pubblico, agricolo, industriale, forestale. "Siamo felici di essere arrivati a questo anniversario – ha affermato Sandro Ferri, affiancato dalla sorella Gisella -. Un anniversario che celebriamo sempre nello stesso luogo, a Tamara, in un territorio in cui siamo radicati. Un traguardo raggiunto grazie alla nostra clientela, sia italiana che estera. Grazie ai collaboratori che abbiamo avuto e abbiamo attualmente, ai nostri fornitori, consulenti, istituzioni a livello locale e nazionale e associazioni di categoria. Questa è una tappa, perché i nostri figli vogliono continuare, fare crescere e progredire l’azienda". Il sindaco Fabrizio Pagnoni si è complimentato per lo straordinario traguardo, frutto della capacità della famiglia Ferri e dell’azienda di saper "guardare sempre oltre, prevedendo e prevenendo determinate necessità commerciali e di prodotti, aprendosi a mercati nuovi. Oggi celebriamo la storia di un’eccellenza produttiva e di una famiglia che ha contribuito a fare grande il nostro territorio". Durante la mattinata, si sono alternati i saluti del vicepresidente della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna Paolo Govoni, della dg di Confindustria Emilia Area Centro Tiziana Ferrari, del vicepresidente di FederUnacoma Fabio Ricci del presidente di Unacma Andrea Borio e il videomessaggio dell’ex ministro Patrizio Bianchi.

Valerio Franzoni