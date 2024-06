Festa dei 50 anni alla Bonfiglioli

Festa grande nei giorni scorsi per i primi 50 anni dell’autofficina Bonfiglioli, storica attività di Savignano specializzata in autoriparazioni. Augusto e Dimer Bonfiglioli, fondatori e titolari della ditta, hanno voluto celebrare questo speciale compleanno con un evento in grande stile presso la sede di viale Emilia-Romagna, al quale hanno preso parte oltre 150 persone. "Ringraziamo tutti gli amici e i clienti – hanno commentato Augusto e Dimer - che ci hanno consentito di raggiungere un così importante traguardo. La nostra intenzione è proseguire ancora l’attività, a servizio del territorio e di tutti gli automobilisti".

m.ped.