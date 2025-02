Festa per i 100 anni di nonna Amelia. Sacrifici, impegno e tanta gioia

Una giornata di festa e commozione nella Casa Residenza per Anziani Cidas "Mantovani", dove l’amministrazione comunale di Masi Torello si è recata per celebrare il centesimo compleanno della signora Amelia Taddia. Nata il 29 gennaio 1925 a Ferrara, Amelia Taddia si trasferì a Masi Torello con la famiglia e crescendo mantenne sempre un forte legame con la comunità, diventando una figura conosciuta e benvoluta dai suoi concittadini. La sua vita è stata segnata da sacrifici e impegno, ma anche da tanti momenti di gioia condivisi con la famiglia e gli amici. Da due anni è ospite della struttura per anziani, dove ha ricevuto con gioia l’affetto dei familiari e della comunità. La sua giornata speciale è stata arricchita dalla presenza di numerosi partecipanti che hanno voluto condividere con lei questo importante traguardo. La signora Amelia è sempre stata una donna forte e determinata, caratterizzata da un grande spirito di adattamento e un sorriso capace di trasmettere serenità a chiunque la incontri. Alla celebrazione erano presenti il fratello più giovane, Germino Taddia, e i nipoti Riccardo e Daniela, oltre al sindaco Samuele Neri, il vicesindaco Caterina Gentili e l’assessore Michele Bucchi. La signora Amelia ha spento la candelina sulla torta, simbolo di un secolo di vita vissuto con forza e serenità. In segno di riconoscimento, le è stato donato un mazzo di fiori e una pergamena commemorativa da parte del Comune.