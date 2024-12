Fiamme nell’isola ecologica. Piromani in azione

Un atto vandalico, una ragazzata, un segnale di disattenzione, una forma di protesta? Queste sono le ipotesi per l’indendio nell’isola ecologica nei pressi di un supermercato di via Circonvallazione, ad Argenta, incendio che è stato spento rapidamente dai vigili del fuoco. Sull’episodio, l’ennesimo di una serie, dopo quello di un mese fa in via Tisi, indagano i carabinieri che sono arrivati sul posto dopo aver raccolto l’allarme lanciato dal vicinato non appena avvistati il fumo ed il fuoco che stava avvolgendo l’isola ecologica. I militari dell’Arma hanno da subito avviato le indagini per riuscire ad individuare gli autori del raid. Non si esclude in questo momento nessuna pista. Di certo c’è che le fiamme sono divampate intorno alle 23,30 di lunedì scorso. Ed in men che si dica hanno distrutto i contenitori per il conferimenti dell’indifferenziata, carta, plastica, vetro ed umido divorati dall’incendio. Contenitori per i quali è già partita l’opera di sostituzione da parte di Soelia, gestore del servizio di nettezza urbana ed igiene pubblica.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Portomaggiore. Che, ricevuto l’Sos, hanno imbracciato gli idranti e spento in breve tempo il rogo. Si è trattato di un enorme falò. In fiamme anche un albero, sono state annerite le mura di cinta dell’area. E mentre il sindaco Andrea Baldini elogia il lavoro delle forze dell’ordine e il pronto intervento dei vigili del fuoco, sui Social fioccano commenti e critiche, riferibili alla proposta di un incremento delle telecamere di videosorveglianza. Oppure all’adozione di un nuovo sistema di raccolta. Ad esempio il porta a porta in alternativa a quello attuale.

Nando Magnani