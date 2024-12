Flash mob a Ferrara contro il Piano Urbanistico Generale: il Forum chiede cambiamenti

Flash mob contro il Pug. Il Forum Ferrara Partecipata organizzerà martedì, dalle 14.30 alle 15, un flash mob davanti allo scalone del palazzo Municipale ed entrerà ad assistere ai lavori del consiglio comunale in cui verrà discusso il nuovo Piano Urbanistico Generale.

"Vogliamo una città non privatizzata, libera dal traffico e dal cemento – sottolinea il Forum Ferrara Partecipata – per la tutela dei beni comuni. Chiediamo che le nostre osservazioni al Piano Urbanistico vengano discusse e accolte dal Consiglio Comunale.

Un Piano Urbanistico dovrebbe delineare la visione della città futura e definire con chiarezza lo sviluppo della città per i prossimi anni individuando le regole per la effettiva realizzazione delle linee strategiche individuate: così non è. Il Piano Urbanistico non disegna concretamente la città futura e non garantisce la prevalenza dell’interesse pubblico.

Lo strumento di pianificazione che il Comune di Ferrara ha predisposto si fonda su tre capisaldi: ‘la rigenerazione della città, la riduzione del consumo di suolo, il miglioramento della qualità urbana ed ecologico-ambientale di città e frazioni’: si tratta indubbiamente di linee guida giuste e condivisibili, il problema è che rischiano, in assenza di indicazioni precise, di restare mere enunciazioni di buone intenzioni.

Le scelte strategiche di rinnovamento sostenibile del territorio rischiano di restare pure affermazioni di principio. Troppo vaghe sono le indicazioni vincolanti per ridurre i rischi ambientali legati ai cambiamenti climatici, contrastare gli allagamenti, ridurre le isole di calore.

Manca una visione strategica complessiva della mobilità urbana, che costituisce uno degli aspetti strutturali di una pianificazione orientata verso la transizione ecologica. Manca un piano di edilizia sociale, tema fondamentale nella nostra città."