Folle inseguimento. Non si ferma all’alt e fugge. Aveva la patente revocata

Mattinata movimentata quella di lunedì in città, quando un’auto ha ignorato l’alt imposto dalla polizia locale dando il via a un inseguimento ad alta velocità, mettendo a rischio la sicurezza stradale e dei pedoni. Tutto ha avuto inizio intorno alle 11.35 in viale della Costituzione, nei pressi dell’incrocio con viale Cavour, durante un controllo di routine da parte di una pattuglia del comando di via Tassoni. Gli agenti hanno intimato l’alt a una Lancia Ypsilon proveniente da viale Po, ma la conducente ha ignorato il segnale, proseguendo a forte velocità e sorpassando pericolosamente un altro veicolo.

Gli agenti si sono quindi immediatamente lanciati all’inseguimento a sirene spiegate. Durante la fuga, il veicolo in questione ha effettuato manovre vietate e rischiose, creando situazioni di pericolo per altri automobilisti e pedoni. La centrale operativa ha quindi allertato altre pattuglie in zona per avere un supporto nell’inseguimento. Un’auto di servizio di rinforzo ha tentato di bloccare la strada alla fuggitiva nei pressi della rotatoria davanti al centro commerciale Decathlon, ma la donna ha continuato la sua corsa, invadendo la banchina stradale per evitare lo scontro. L’inseguimento è terminato poco dopo in via della Fiera, dove le pattuglie sono riuscite a bloccare definitivamente il veicolo. La conducente è stata quindi condotta in caserma per gli accertamenti del caso. Nel corso della perquisizione personale e del veicolo non sono stati trovati oggetti illeciti.

Poiché c’erano sospetti che la conducente fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (da qui le ragioni della precipitosa fuga), è stata accompagnata all’ospedale di Cona per gli accertamenti. Gli esiti delle analisi determineranno eventuali ulteriori sviluppi giudiziari, così come i controlli sulla patente che risultava revocata.

La conducente, un’italiana di 24 anni, già nota alle forze dell’ordine per precedenti penali legati a resistenza a pubblico ufficiale ed evasione, dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, guida con patente revocata, nonché di numerosissime violazioni del Codice della strada.

re. fe.