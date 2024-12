Forze dell’ordine e armate, stipendi in aumento. Malaguti: "In media si parla di 198 euro"

Previsti nel il triennio 2022/2024 per le forze dell’ordine e le forze armate un aumento medio di 198 euro con un incremento immediato per le qualifiche iniziali di cento euro netti in busta paga a partire da gennaio. Si tratta del più consistente aumento negli ultimi 15 anni. Un doveroso riconoscimento a chi quotidianamente rischia la vita per garantire la nostra sicurezza. "Avendo indossato una divisa, anche per il solo anno del servizio militare, assolto nel Reparto celere della polizia di stato, svolgendo servizi specifici dei reparti mobili ma anche come aggregato su una volante polstrada, so cosa significhi lavorare in strada tra tutti i pericoli che comporta. Questo governo sta con le divise, riconosce il loro fondamentale lavoro, e con i fondi stanziati, pur nelle difficoltà oggettive per le poche risorse.