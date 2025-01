Frana lungo il Reno. Tecnici al lavoro per sistemare gli argini

In queste settimane si è concluso un lavoro importante di manutenzione straordinaria dell’argine del fiume Reno, per risolvere una frana che era stata individuata all’altezza di Santa Maria Codifiume; mentre un altro nella golena ad Argenta è in corso. "Due lavori – spiega il sindaco di Argenta, Andrea Baldini - che sono stati realizzati velocemente, e questo è stato possibile grazie all’impegno del Demanio Idrico di Reno, che è intervenuto subito alle nostre segnalazioni; ma anche grazie ai cittadini che presidiano le aree e, appunto, ci hanno segnalato subito lo stato degli argini. Il comitato argini del Reno a Santa Maria, che da mesi fa un lavoro preziosissimo, ma anche cittadini che hanno a cuore il nostro territorio". Nel frattempo in questa settimana la Regione sta terminando i lavori di ricostruzione dell’argine d’Idice. Il cantiere si interromperà fino all’estate, quando si tornerà nel fiume per intervenire ulteriormente per il ripristino della sagoma della golena.